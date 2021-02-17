Уругвайский форвард Эдинсон Кавани не жалеет о своем переходе в МЮ.

Эдинсон Кавани настроен продолжить сотрудничество с Манчестер Юнайтед, сообщает The Telegraph.

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Действующий контракт 34-летнего нападающего с манкунианцами завершается летом, в соглашении есть пункт о пролонгации еще на один год. "Красные дьяволы" подписали Эдинсона осенью на правах свободного агента, до этого уругваец защищал цвета ПСЖ.

В нынешнем сезоне АПЛ Кавани провел 17 матчей, в которых отметился 6-ю голами и двумя ассистами.

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