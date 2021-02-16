Півтора року тому турнірні шляхи команд перетиналися у кваліфікації Ліги чемпіонів. Тоді команда Філіпа Клемана виявилися сильнішою за підопічних Олександра Хацкевіча. З тих пір змінилося чимало. Обидві команди стали кращими, але якщо інтегральний рівень Брюгге ріс планомірно, з кожним тижнем й місяцем, то кияни пережили багато негативних моментів із звільнення двох тренерських штабів (Хацкевича та Михайличенка). Словом, Динамо серйозно відстає від бельгійців у розвитку командної побудови, більше ніж на рік. За великим рахунком, "біло-сині" почали прогресувати лише перед початком нинішнього сезону, коли команду очолив Мірча Луческу, який й досі неоднозначно сприймається у колі уболівальників київського клубу.

Брюгге переживає спалах коронавірусу перед грою з Динамо в Лізі Європи – захворіли основні футболісти

Крім об'єктивно вищого рівня гри, не варто забувати, що бельгійці зараз перебувають в ідеальному фізичному тонусі. Динамо ж після місячних зборів провело тільки один офіційний матч у Прем'єр-лізі, далеко не в оптимальних погодних умовах. Це більше нагадувало роботу над фізикою, ніж футбольний поєдинок, у якому можна було б практикувати основні аспекти свого тактичного арсеналу. Ще один фактор на користь Брюгге – кадровий потенціал.

На відміну від Динамо, Брюгге суттєво підсилилось під час трансферного вікна. Поява досвідчених Доста, Денсвіла та перспективного Чона – це однозначне підсилення. Клуб, навіть дозволив собі у січні відправити кілька гравців у оренду – Бонавентуре, який має досвід перемог над Динамо ще у складі Зорі, Крменчіка та Делі. Д'ятта і Схрейверс були продані в Монако та Хеверлі Лувен (Бельгія) відповідно.

Звичайно, у Динамо є шанси на успіх, бо для того, аби перемагати, не обов`язково бути сильнішим за суперника, особливо у футболі. Тому важливо – чітко усвідомлювати співвідношення сил. Ба більше, принаймні у першій зустрічі двоматчевого протистояння Клеман не зможе розраховувати на Денсвіла, Соболя та Ванакена, а це доволі важливі гравці у системі гри бельгійців. Не приїде до Києва і тренерський штаб. Клеман буде на відстані керувати командою, через тренера молодіжки.

Враховуючи усі актуальні нюанси, спробуємо зібрати оптимальний склад Брюгге на даний момент.

Брюгге має дві базові тактичні схеми – 4-3-3 та 3-5-2 (3-1-4-2). Здебільшого ротація структури відбувається в залежності від принципів побудови гри суперника. Головним чинником є підлаштування структури пресингу під схему опонентів, нерідко це часткове віддзеркалювання для персонального пресингу.

Стартовий склад Брюгге у першому матчі не буде оптимальним. Через дискваліфікацію гру пропускає основний лівий захисник – Соболь. Едуард у останньому турі групового турніру ЛЧ отримав червону картку. Після позитивних результатів тестів на COVID-19 на ізоляції перебувають Денсвіл, Ванакен та Мітровіч. Головна проблема Клемана – лівий фланг оборони. Соболь і Денсвіл є основними виконавцями на цю позицію.

Дев'ятнадцятирічний Де Кетеларе однаково кваліфіковано і ефективно може зіграти по усьому лівому флангу, у центрі поля, і звісно, в атаці, але, цілком можливо, що його будуть використовувати у ролі "вісімки" або вінгера. Найбільш логічним варіантом виглядає – Рікка. Уругваєць – досвідчений захисник, який однаково якісно може зіграти як у центрі, так і на лівому фланзі оборони.

Місце у воротах досвідченого Міньйоле не підлягає сумніву. У центрі захисту, та на правому фланзі – теж все стабільно. У півзахисті трійка Рітс, Ванакен, Вормер – стрижень усієї команди. І зараз виникає питання – хто замінить Вормера? Можливо це буде Де Кетеларе. На флангах атаки, швидше за все, вийдуть нігерієць Окереке і нідерландець Ланг. Ліворуч зіграє креативний та вибуховий Ланг, а праворуч – Окереке. Останній – це для Динамо найменше зло в атакувальному потенціалі Брюгге.

На вістрі атаки, безумовно, буде досвідчений та добре відомий у широких колах – нідерландець Бас Дост. Це гольова машина, яка з перших матчів за Брюгге почала штампувати забиті м'ячі. У семи матчах чемпіонату Бельгії Дост забив вже 5 голів і віддав одну результативну передачу.

Цікаво, що з усіх гравців з нашої версії оптимального складу лише двоє – шульги (Рікка і Де Кетеларе). У великому футболі дрібниці мають велике значення, тому кияни повинні враховувати цей момент.

Відхід двоногого Діатта у Монако та відсутність у складі Соболя і Денсвіла дещо обмежують у варіантах тренерський штаб Брюгге. Зараз у розпорядженні Клемана не має кращих виконавців на роль латералів, тому є великі шанси, що бельгійці зіграють у Києві не 3-5-2, а саме 4-3-3. Але на прикладі матчів у груповому турнірі Ліги чемпіонів розглянемо різні варіанти ведення гри та перебудов у фазах.

Потрібно також відзначити, що команда Клемана не часто вдається до принципів зональної оборони і схожу формацію у фазі гри без м'яча можна побачити не завжди. Брюгге робить акцент на високий пресинг та контрпресинг.

На схемі вище – структура пресинга Брюгге при базовій схемі 4-3-3 (4-1-4-1).

Одна з особливостей системи гри Брюгге – асиметричність дій флангових гравців. Часто один з фулбеків виконує роль латераля, інший – класичного фулбека. Переважно лівий захисник грає по усьому флангу. На фото – приклад, як Соболь підіймається у други третину поля. У цій фазі команда часто переходить на гру у три захисники.

Чимало інтернет-ресурсів плутаються та навмання ідентифікують схему Брюгге як 4-3-3 або 5-3-2, але насправді лідери чемпіонату Бельгії використовують гібридну схему, яка трансформується у різних фазах гри. Як ми вже відзначали, це залежить від якостей конкретного суперника.

Коли латераль підіймається у лінію півзахисту, "вісімка" зміщується трохи більше до центру і навпаки – у зворотному напрямку.

Деякі іспанські спеціалісти, аналізуючи гру, застосовують поняття трьох основних зон активності на полі – 1. Зона м'яча (червоний); 2. Зона взаємодопомоги (жовтий); 3. Зона взаємодій (синій). Отже, Брюгге з тих команд, які намагаються завжди мати чисельну перевагу, чи хоча б рівність у жовтій окружності. Це важливо для контролю м'яча та умов для ефективного контрпресингу у разі його втрати. Один з гравців повинен завжди підтримувати позиційний наступ у центрі великої зони взаємодій. Як правило – це опорник.

У чемпіонаті Бельгії "чорно-сині" звикли до гри першим номером, з великим відсотком володіння. Особливо активно команда діє на флангах. З появою Доста це стало ще актуальнішим.

Брюгге активно перевантажує окремі зони на половині поля суперника, паралельно створюючи великий простір на протилежному фланзі/півфланзі.

Гравці Динамо повинні бути дуже обережними при позиційних атаках. Команда Клемана – небезпечна у швидких випадах. Брюгге чудово використовує діагональні передачі на протилежний фланг, руйнуючи оборонні редути суперника.

Більшість моментів команда створює з зон, позначених на фото червоними коридорами. Жовмтим кольором позначені зони у півпросторі, звідки в основному надходить небезпека.

Незалежно від базової схеми, наявність трьох гравців у фазі гри з м'ячем – один з основних принципів команди Клемана.

Основний двигун атак Брюгге – це "вісімки" Ванакен і Вормер. Обидва виконавці дуже досвідчені і розумні. Лідери півзахисту давно грають разом і відзначаються чудовою взаємодією. Відсутність Ванакена – велика втрата. Ще один важливий момент у позиційних атаках Брюгге – діагональні вектори. "Вісімки" ефективно знаходять їх перебуваючи у півпросторі.

Інсайди відзначаються кваліфікованими діями не тільки на завершальній стадії атаки, але й на її початку. Якщо суперник тисне на білд-ап, інсайди завжди готові прийти на допомогу. При цьому, опорник у дальній півпростір веде за собою опонента, відкриваючи простір у потрібній зоні.

Ось ще один скрін, який демонструє рівень футбольного інтелекту Ванакена. Зверніть увагу, як бельгієць навіть у процесі інтенсивного пресингу сканує простір навколо себе і встигає реагувати на умови. Хавбек тиснув на Лейву, але коли той віддав назад на Феліпе, він дивиться на Худта і швидко перекриває вектор можливої передачі, атакуючи вже правого центрального захисника Лаціо.

Своїми перебудовами у фазах структура Брюгге має багато спільного з Ювентусом Пірло, де теж у позиційних атаках один фулбек перевтілюється у крайнього центрбека у трійці, а інший йде уперед і створює ширину.

Також, команда Клемана нагадує Аталанту Гасперіні. Крім кольорів форми, Брюгге також досить ефективно експлуатує персонально-орієнтовний пресинг. Цей метод оборони добре злагоджений, але має свої побічні ефекти. Класні команди, на кшталт дортмундської Борусії без проблем ними користуються. Дві перемоги у групі ЛЧ з загальним рахунком 6:0 – це не стільки різниця у рівні команд, скільки грамотне використання німецьким клубом недоліків високого пресингу Брюгге.

Вгорі чудово видно, як Дортмунд точною довгою передачею розбивав вщерть лещата пресингу суперника і відповідав небезпечними швидкими атаками з вільними зонами у півфлангах.

Ще одне слабке місце Брюгге – також криється у їх персональному орієнтуванні. Досить ефективними можуть бути елементарні повернення м'яча назад. Комбінація "вперед-назад-вперед" може висмикувати оборонців з лінії захисту і тимчасово створювати фазовий простір у фінальній третині поля.

Ось ще один приклад з матчу з Борусією. Мата до кінця йде за Брандтом, який просто звільняв зону. Дуже діючий прийом у протистоянні з Брюгге. Динамо повинно у кожній позиційній атаці вдаватися до оманливих маневрів одного гравця й атакою зони іншого.

Будемо відверті – Брюгге об'єктивно краще виглядає за киян у позиційній атаці, у команди Клемана на більш високому рівні проактивні методи гри в обороні, такі як пресинг та контрпресинг. Брюгге перебуває у ігровому тонусі та чудовій формі. Команда Клемана прогресує в умовах з більшою інтенсивністю гри. На мій суб'єктивний погляд, Динамо буде дуже важко змагатися з цим суперником за м'яч і територію. Та й намагання відповідати заданому опонентом ритму також може дорого коштувати.

Думаю, що на даному етапі ми повинні визнати, що кияни слабші за потенціалом і у багатьох компонентах гри поступаються або не переважають суперника. Упевнений, Мірча Луческу чудово це розуміє. Як на мене, чимось це протистояння нагадує зустріч з АЗ у кваліфікації до Ліги чемпіонів. Тоді команда Арне Слота також була кращою у грі з м'ячем, але Динамо перемогло завдяки дисципліні й терпінню.

Динамо має шанси у грі середнім та низьким блоком, вертикальною та горизонтальною компактністю з аритмічним пресингом по трігеру. У киян неодмінно будуть шанси на швидкі атаки з активним використанням півпростору. Цих шансів буде більше, якщо гравці Динамо зможуть розбивати високий пресинг суперника та користуватися вільними зонами у півфлангах. Особливо потрібно тиснути на лівий фланг Брюгге, який кадрово ослаблений. Велика надія у цьму плані на Циганкова. Також важливим козирем можуть стати техніко-тактичні характеристики Жерсона Родрігеса. Не факт, що останній з'явиться у старті, але навіть вийшовши на заміну, він може бути досить корисним при такій грі.

Дуже важливо буде не пропустити першими на своєму полі, це важливий стратегічний момент, який може суттєво ускладнити процес вирішення турнірних завдань і поставити Динамо у максимально незручне становище з тактичної точки зору.

Група автора у Facebook "Тактика футболу з Сергієм Костенюком"

Динамо – Олімпік: Циганков з "хет-триком", шоу Бєсєдіна як дежавю УПЛ – люта репетиція до Брюгге не без питань