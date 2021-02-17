Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер зіткнувся з кадровими проблемами перед поєдинком з Реал Сосьєдадом.

"Відновлення Поля Погба відбувається успішно. Він приступив до лікування, але воно триватиме ще кілька тижнів. Очевидно, в лютому він не зіграє.

Кавані хоче залишитись у Манчестер Юнайтед

Також у нас є кілька футболістів під питанням – Антоні Марсьяль і Скотт Мактомінай. Донні ван де Беек і Едінсон Кавані, на жаль, отримали м'язові травми і не полетять з нами", – цитує Сульшера ESPN.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед позмагається з Реал Сосьєдадом в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи, перша гра відбудеться вже 18 лютого в італійському Турині, початок о 19:55.

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