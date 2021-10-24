Принципиальное противостояние в Большом Манчестере команды начали без разведки. Уже на 4-й минуте Бруну Фернандеш нанес удар из пределов штрафной, но мяч пролетел вдалеке от рамки. А вот ответ "красных" оказалась более эффективним.

Гол Ливерпуля возник из ничего. Фирмино оттянулся к центральному кругу и пасом бросил в прорыв Салаха, который избежал офсайдной ловушки и вовремя отбросил на Кейта – Наби уверенно реализовал выход один на один с Де Хеа. Тут же испанский кипер выручил Юнайтед. Это Фирмино пробил со штрафной зоны после скидки того же Кейта, но переиграть вратаря не сумел.

После забитого мяча Ливерпуль продолжил контролировать мяч. В свою очередь манкунианцы пытались подстерегти ошибки оппонентов, чтобы быстро разогнать контратаки. Пример такой случился на 10-й минуте, когда Фред сделал перехват в центре поля и отдал на Рашфорда, а тот пробил рядом со штангой метров с 25-ти.

За этот упущенный момент мерсисайдцы снова наказали "красных дьяволов" голом. Магуайр с Шоу на подступах к штрафной не разобрались с мячом, Кейта сбросил направо на Александера-Арнольда, который прострелил вдоль ворот – Диогу Жота в гордом одиночестве замкнул дальнюю штангу.

Такое развитие событий заставило МЮ активнее идти вперед. Как следствие, в середине первой половины больше моментов создали хозяева. В частности, Роналду пробил над воротами с угла штрафной после перехвата Фернандеша. Далее Шоу целил в дальний угол после затяжной атаки – мяч прошел мимо ворот. Наконец выстрел Гринвуда по диагонали Алиссон парировал на угловой.

Однако, последние 15 минут первой половины плюс добавленное арбитром время было за Ливерпулем. Вот Салах убежал на свидание с Де Хеа, однако проиграл дуэль испанцу. Но уже на 38-й египтянин реабилитировался. Это вездесущий Кейта подхватил мяч на фланге и прострелил, а Мохамед Салах спокойно вколотил сферу под перекладину – 0:3!

Останавливаться на этом "красные" не собирались. Вдохновившись сэйвом Алиссона после очной дуэли с Роналду, мерсисайдцы побежали вперед и снова хрестоматийно разыграли голевую комбинацию с левого фланга на правый: Джонс покатил на линию штрафной, там Жота сбросил дальше на Салаха, а Мохамед (опять без опеки) пробил в одно касание четко под стойку.

После такого провала в первые 45 минут Сульшер снял Гринвуда и выпустил Погба после перерыва. Выход французского хавбека, однако, помог мерсисайдцам. На 50-й минуте его в момент пассивного контроля мяча обокрал Хендерсон и одной передачей разрезал оборону МЮ. Сферу подхватил Салах и эффектно подсек над Де Хеа после забега в штрафную зону – 0:5.

В этот момент режиссер телетрансляции решил поиграть крупными планами. Сначала выхватил на трибуне сэра Алекса Фергюсона, за здоровье которого стало страшно на фоне такого выступления родной команды. Зато легенда Ливерпуля – "Король" Кенни Далглиш – пребывал в прекрасном настроении и смеялся вместе с друзьями. Даже в его времена подобный "обгазон" трудно было представить.

Три минуты спустя "красные дьяволы" таки размочили счет. Магуайр вывел на оперативный простор Роналду, тот классно качнул Конате и по идеальной траектории уложил в дальний угол. Однако, арбитры после ряда видеоповторов обнаружили у звездного ветерана офсайд.

А на 60-й минуте произошел эпизод, который окончательно подорвал надежды болельщиков Юнайтед на приемлемый счет. Погба "хватило" и 15 минут на поле – хавбек прыгнул двумя ногами в Кейта, и после просмотра повтора Энтони Тейлор отправил грубияна отдыхать досрочно.

Финальные полчаса поединка после такого инцидента превратились в формальность. Неудивительно, что десятки зрителей потянулись к выходам. Да, обе команды еще имели возможности забить. Де Хеа снова доказал, что находится в отличной форме, когда кончиками пальцев вытащил из-под перекладины классный выстрел Александер-Арнольда. Ливерпуль же в одном из эпизодов спасла перекладина.

Однако, эти детали уже не изменили главного – мерсисайдцы деклассировали МЮ в его же логове, а Уле Гуннар Сульшер должен решиться уйти с должности. Благодаря победе Ливерпуль вернулся на 2-е место (21 очко) в Премьер-лиге. Тем временем манкунианцы лишь на 7-й строчке (14 пунктов).