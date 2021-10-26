Наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер попытался подбодрить своих подопечных после матча с Ливерпулем (0:5).

Результат поединка с Ливерпулем разбил Сульшера, и в раздевалке норвежский тренер попросил свою команду объединиться, сообщает Daily Mail.

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"Игрокам сказали, что все они будут уничтожены на этой неделе. Но также внимание акцентировалось на том, чтобы все были вместе и боролись друг за друга", – заявил источник в клубе.

Поражение в 9-м туре АПЛ отбросило Юнайтед на 7-е место в таблице и спровоцировало новую волну слухов об увольнении Уле Гуннара Сульшера в кратчайшие сроки.

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