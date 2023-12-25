Выступления манкунианцев в первой половине сезона не слишком впечатлили. Особая критика доставалась нападающим команды, которые не отличались результативностью: Маркус Рашфорд забил три гола во всех турнирах, Гарначо – два, а Хёйлунд – пять и все в Лиге чемпионов.

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Как сообщает Фабирцио Романо, в зимнее трансферное окно Манчестер Юнайтед будет сконцентрирован на усилении линии атаки. Руководство заинтересовано в Дониелле Малене из Боруссии Д и Сергу Гирасси из Штутгарта. Дортмундцы рассматривают трансфер своего форварда именно зимой, поскольку он хочет покинуть команду. Штутгарт готов попрощаться со своим лидером за 17,5 миллиона евро.

Напомним, что Манчестер Юнайтед сейчас находится на восьмой строчке в турнирной таблице с 28 баллами. От первого места команда Тен Хага отстает на 11 пунктов.

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