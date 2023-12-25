Виступи манкуніанців у першій половині сезону не надто вразили. Особлива критика діставалась нападникам команди, які не радують результативністю: Маркус Рашфорд забив три голи у всіх турнірах, Гарначо – два, а Хьойлунд – п'ять і всі в Лізі чемпіонів.

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Як повідомляє Фабірціо Романо, в зимове трансферне вікно Манчестер Юнайтед буде сконцентрований на посиленні лінії атаки. Керівництво зацікавлено у Доніеллі Малені з Борусії Д та Сергу Гірассі зі Штутгарта. Дортмундці розглядають трансфер свого форварда саме взимку, оскільки він хоче покинути команду. Штутгарт готовий попрощатися зі своїм лідером за 17,5 мільйона євро.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед наразі перебуває на восьмій сходинці у турнірній таблиці з 28 балами. Від першого місця команда Тен Хага відстає на 11 пунктів.

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