Манчестер Юнайтед получил еще одного владельца. Семья Глейзеров наконец-то смогла договориться с покупателем.

Официальный сайт Манчестер Юнайтед сообщил, что миллиардер Джим Рэтклифф теперь владеет долей акций команды.

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Бизнесмен выкупил у семьи Глейзеров 25% акций Манчестер Юнайтед. Рэтклифф предоставит 300 миллионов долларов на будущие инвестиции. Первый транш в размере 200 миллионов долларов будет выплачен после закрытия сделки, а еще 100 млн попадут на счета клуба до конца 2024 года.

Пресс-служба клуба не сообщила сумму сделки между Глейзерами и Рэтклиффом, но ранее сообщалось, что бизнесмен выплатит 1,3 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 1,5 миллиарда евро).

Напомним, что Джим Рэтклифф уже владеет двумя европейскими клубами - швейцарской Лозанной и французской Ниццей. Миллиардер – глава химической компании Ineos. Его состояние оценивается в 29,6 млрд фунтов.

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