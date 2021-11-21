Руководство "красных" дьяволов" прогнозированно указало на дверь норвежскому наставнику после серии неудач. Разгромное поражение от Уотфорда (1:4) стало последней каплей – Уле Гуннар Сульшер был отправлен в отставку.

Инсайды ряда СМИ и журналистов оказались достоверными. Уле Гуннар Сульшер больше не является главным тренером манкунианцев – 48-летний норвежец покинул свой пост, несмотря на действующий контракт до 30 июня 2024-го, информирует официальный сайт Манчестер Юнайтед.

В следующих поединках командой будет временно руководить Майкл Каррик. В ближайшее время клуб назначит временного тренера, который будет исполнять обязанности наставника до конца сезона 2021/22.

Манчестер Юнайтед официально уволил Сульшера – Каррик стал временным тренером

Уле Гуннар Сульшер возглавил Юнайтед в декабре 2018-го с приставкой "и.о." после отставки Жозе Моуринью, а прежде работал главным тренером Мольде и Кардиффа. В апреле 2019 года он был официально утвержден главным тренером и с тех пор провел во главе команды 149 поединков – 78 побед, 33 ничьих и 38 поражений.

В сезоне 2020/21 МЮ финишировал вторым в АПЛ, но в текущей кампании дела пошли не очень: 7 строчка, 17 очков и только одна победа в последних семи турах. Лучшее достижение Сульшера-тренера в Манчестер Юнайтед – второе место АПЛ и финал Лиги Европы 2020/21, проигранный Вильярреалу в серии пенальти.

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