Матч, как и онлайн-трансляция Уотфорда – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", начался в 17:00. Комедией ошибок стартовала игра на Викаридж Роуд. Бруну Фернандеш запустил свечу перед своей штрафной, Мактоминей поскользнулся, навалился на Кинга и привез пенальти. Сарр не реализовал 11-метровый – Де Хеа вытащил. Фемения добил, но вбежал в штрафную секундами ранее. Судья Мосс указывает на то, что нужно перебить пенальти. Сарр проиграл и вторую дуэль испанскому вратарю. И на этом единственный позитив в исполнении МЮ за первые 25 минут.

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Единственный удар за этот период – заблокированная попытка Роналду без остроты. "Шершни" же расстреливают вратаря Манчестер Юнайтед из пределов штрафной – все 5 попыток с достаточно выгодных расстояний. У гостей ни одного паса под удар, полный НОЛЬ обдуманных комбинаций. Ни желания, ни готовности, ни характера. Будто сброд случайных пассажиров. Как же часто Сарр, Кинг и Деннис заходят в штрафную гостей. Матич привозит момент за моментом. Экс-звезда Зари прорывается во вратарскую, Кинг добивает попытку Бонавентуры – совершенно заслуженные 1:0.

Рашфорд загубил единственный реальный момент за 35 минут. Фернандеш наконец-то создал "сотку", выдав роскошную диагональ, но Маркус проиграл дуэль 38-летнему Фостеру. Еще парочку убийственных шансов теряет Кинг. Но Сарр умеет извиняться за свои промахи! Пенальтист обращается к трибунам в жесте, которым вымаливает прощение после того, как удваивает преимущество. Санчо на все 100 миллионов своей цены делает вид, что возвращается за своим игроком в штрафную. Благодаря этому Сарр спокойно расстреливает бедолагу Де Хеа. После первого тайма у Уотфорда почти 2 ожидаемых гола, у МЮ 0,45 xG.

Ван де Беек, которого Сульшер обещал в стартовом составе, но выпустил только после перерыва отквитал 1 гол на 50 минуте. Нидерландец заменил опорника Мактоминая и реализовал идеальную скидку Роналду фактически на пустые ворота. Отмечаем и подачу Санчо, начавшего проявлять признаки жизни. Еще одна атака от героев голевого эпизода. Ван де Беек вырезал пас на фланг. Санчо идеальным пасом нашел Бруну – снаряд пролетает минимально мимо ворот. Кинг после обыграша с Деннисом влетел во вратарскую и проиграл дуэль Де Хеа.

Все тот же ван де Беек бросил за спины, Роналду на грани офсайда, судьи дают продолжить игру, но Криштиану не обыгрывает Фостера тет-а-тет. И снова португалец транжирит момент. Слишком медленно КР7 принимал классный заброс партнера, поэтому позволил себя обокрасть на линии штрафной. Магвайр заработал вторую желтую. Снова подводит техника манкунианцев. Капитан гостей подарил мяч Клеверли, а затем скосил его, чтобы избежать выхода один на один. Команда Сульшера наиграла на удаление еще раньше. Ван де Беек грубо врезал Сарру, вынужденного покинуть поле.

Донни, правда, приносит больше позитива своей команде. Еще один разрезной пас нидерландца, своевременно замечающий рывок Роналду. А вот удар 36-летнего бомбардира – хуже некуда. Еще одна попытка Криша метров с 11 после подачи Санчо, в очередной раз выше. Португалец забил с паса Ван де Беека, однако там был огромнейший офсайд. А тут уже Роналду сыграл роскошно. Собрал возле себя игроков и выкатил на совершенно свободного Фернандеша – земляк пробил очень плохо. МЮ, конечно, начал играть гораздо лучше после перерыва. А больше всего моментов создал даже в меньшинстве после удаления Магуайра.

Однако общее состояние команды на фоне одного из аутсайдеров просто шокирует. Когда Раньери при счете 2:1 выпускает форварда вместо опорника, это о многом свидетельствует. "Дьяволов" уже не боится даже 17 команда АПЛ. Кульминация матча и лучше играет Уотфорд. Оригинальная замена от Сульшера на 90 минуте. Лингард вместо Санчо ок, но почему так поздно? "Шершни" упустили 3 подряд момента, но на 90+2 Жоау Педру таки забил. Дубль ассистов экс-вингера Зари Денниса! И последняя точка от того же нигерийца, разрывавшего когда-то чемпионат Украины – 4:1. Сработала и откровенно атакующая замена Раньери. МЮ опускается на 7-е место, и это далеко не предел, ведь конкуренты снизу еще не сыграли свои матчи.