Манчестер Юнайтед активировал опцию, которая позволила клубу продлить контракт с Виктором Линделёфом, Ароном Ван-Биссакой и Ганнибалом Межбри.

МЮ не стал раскрывать подробности продления соглашений с Линделёфом, Ван-Биссакой и Межбри.

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Ганнибал изначально переходил в молодежную команду Манчестер Юнайтед из Монако, и в этом сезоне закрепился в основном составе.

Ван-Биссака перешел из Кристал Пэлас летом 2019 года и сыграл за МЮ 175 раз. Линделёф присоединился к клубу в 2017 году, перейдя из португальской Бенфики. Лишь одна игра отделяет его от юбилейной отметки в 250 матчей за клуб. Ранее Гари Невилл заявлял о том, что "обеспокоен" желанием клуба продлить контракты с Линделефом и Рафаэлем Вараном.

Согласно источнику, "красные дьяволы" ведут переговоры с Вараном и Антони Марсьялем о пролонгации соглашения.

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