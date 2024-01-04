МЮ не став розкривати подробиці продовження угод з Лінделефом, Ван-Біссакою і Межбрі.

Манчестер Юнайтед змусить Онана зіграти два матчі протягом доби

Ганнібал спочатку переходив у молодіжну команду Манчестер Юнайтед з Монако, і в цьому сезоні закріпився в основному складі команди.

Ван-Біссака перейшов з Крістал Пелас влітку 2019 року і зіграв за МЮ 175 разів. Лінделеф приєднався до клубу 2017 року, перейшовши з португальської Бенфіки. Лише одна гра відділяє його від ювілейної позначки в 250 матчів за клуб. Раніше Гарі Невілл заявляв про те, що "стурбований" бажанням клубу продовжити контракти з Лінделефом і Рафаелем Вараном.

Згідно з джерелом, "червоні дияволи" ведуть переговори з Вараном і Антоні Марсьялем щодо пролонгації угоди.

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