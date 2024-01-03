Новый розыгрыш Кубка Африки стартует 13 января. В соревновании примут участие многие игроки АПЛ, среди них – голкипер Манчестер Юнайтед Андре Онана. Как информирует инсайдер Дэвид Орнштейн, главный тренер "Красных дьяволов" Эрик Тен Хаг планирует задействовать своего основного вратаря в последний момент перед отлётом последнего на КАН.

В контракте Тен Хага есть право вето на трансферы – новое руководство МЮ хочет ограничить его влияние

Онана сыграет в важном матче 21-го тура АПЛ против Тоттенхэма 14-го января, и сразу после этой игры присоединится к национальной сборной Камеруна, которой предстоит сыграть 15 января с Гвинеей. Сообщается, что эта безумная идея является результатом успешного сотрудничества клуба и камерунской Федерации.



В группе С Камеруну предстоит также сыграть с Гамбией и Сенегалом.

Сын столяра, побывал на двух полюсах Земли и пробежал марафон в 64 – кто такой Джим Рэтклифф, пришедший в Ман Юнайтед