Манчестер Юнайтед переміг Лутон (1:0) в 12 турі чемпіонату Англії. Рахунок та огляд зустрічі читайте на "Футбол 24".

Головний тренер манкуніанців Ерік Тен Хаг перебуває під величезним тиском, оскільки його команда не показує належний результат. Серед тижня Манчестер Юнайтед не втримав перемогу над Копенгагеном (3:4) в Лізі чемпіонів. Тож матч проти Лутона був можливістю хоч трішки реабілітуватися перед фанатами.

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Манчестер Юнайтед намагався шукати підходи до штрафного майданчика суперника з перших хвилин матчу. Моменти манкуніанці створювали, втім, нападники не змогли розпорядитися ними правильно. Рашфорд пробив повз ворота, а удар Хьойлунда відбив голкіпер Лутона.

Гостям теж вдалося провести кілька атак, але Онана впорався з нечисленними моментами. Під кінець першого тайму Тен Хагу довелося замінити Еріксеена через пошкодження. Свій шанс отримав Мейсон Маунт, який особливо нічим не запам'ятався. Варто зазначити, що після 25 хвилин Манчестер Юнайтед ледве доходив до штрафного майданчика суперника.

По перерві манкуніанці продовжили тиснути на суперника. Третій момент Манчестер Юнайтед в другому таймі біля воріт Лутона приніс бажаний гол. Після кількох заблокованих ударів м'яч відскочив до Лінделефа, а захисник не схибив. І знову манкуніанці збавили оберти в середині тайму. Контролювати гру їм вдавалося, а ось створити щось пристойне в атаці не виходило. У підсумку команда Тен Хага перемогла з рахунком 1:0.

Манчестер Юнайтед перебуває на шостій сходинці з 21 балом. Лутон з шістьма очками розташувався на 17 місці – прямо перед зоною вильоту.

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