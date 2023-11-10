Один из самых зрелищных матчей группового этапа ЛЧ в текущем сезоне состоялся в Копенгагене, где хозяева перестреляли Манчестер Юнайтед 4:3. Героем встречи на Паркене стал 17-летний Руни Барджи.

Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о пути шведского вундеркинда, которому предсказывают великое будущее.

Впервые о парне заговорили, когда ему было 14. Уже тогда пресса, эксперты и тренеры в один голос твердили, что Руни – не обычный ребенок. Свою футбольную карьеру он начал в шведском Мальме, однако в соседнем Копенгагене не могли упустить такого бриллианта и пригласили парня к себе. В день, когда Барджи исполнилось 15, датский клуб объявил о подписании контракта.

"Мы гордимся тем, что можем привлечь одного из величайших скандинавских талантов. Он уникальный игрок с особыми способностями на самом высоком международном уровне, которые он уже продемонстрировал. За пределами поля он имеет прекрасное отношение и правильный настрой для достижения успеха", – заявил на презентации Суне Смит-Нильсен, руководитель отдела талантов Копенгагена.

Однако история Руни Барджи – не только о футболе и увлечениях мальчика. Это рассказ о семейной драме и пути навстречу лучшей жизни. До 2011 года Самир и Рола Барджи, родители Руни, жили в Сирии, однако работали в Кувейте. Именно там и появился на свет первенец. Мама мальчика рассказывала, что семья не планировала покидать родной Алеппо.

Так было до того момента, когда Сирию охватила война. Кроме Руни, у Самира и Ролы родился еще один ребенок – мальчик Раян. Оставаться в Алеппо они не могли, поэтому Барджи приняли решение переехать в Швецию. Сначала в Европу перебралась мама с детьми, а через несколько лет к ним присоединился отец. Кстати, Барджи-старший в свое время был профессиональным футболистом и выступал за команду из Алеппо в сирийском чемпионате.

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Шведские тренеры вспоминают – Руни был исключительным талантом. 14-летний парень выступал за U-19 и даже на таком уровне отличался яркой игрой. Уже после попадания в структуру Копенгагена Барджи продолжил поражать всех результативностью в поединках со старшими ребятами. Неудивительно, что Руни начал тренироваться с главной командой в 15 лет, а в 16 получил вызов в молодежную сборную Швеции.

В ноябре 2021-го Руни Барджи дебютировал за Копенгаген и стал самым молодым футболистом в истории клуба. За шесть дней до этого он отметил свой 16-й день рождения. А уже через неделю шведский проспект отличился премьерным голом в датской Суперлиге.

Нынешний сезон особенно удачно складывается для Руни. В 14 поединках он отличился 7 раз и является одним из лучших бомбардиров лиги. Периодически парень зажигает в еврокубках. В августе в квалификации Лиги чемпионов Копенгаген только в серии пенальти прошел пражскую Спарту. Решающий удар нанес Барджи. И сделал это особенно дерзко, исполнив "паненку".

Несмотря на свое арабское происхождение, Руни является христианином и придает большое значение религии. А еще доверил свое футбольное будущее папе. Вообще родители обеспечили Руни большой опекой и немало времени посвятили образованию малыша. К примеру, в Кувейте мальчик занимался футболом только с отцом и не посещал футбольных секций – они арендовали частное футбольное поле. А после трех месяцев жизни в Швеции Руни овладел новым языком.

"Я не думаю о том, что будет потом. Обо всем этом заботятся мой папа и клуб. Это только разговоры, и они не всегда правдивы", – так комментировал слухи о своем потенциальном трансфере Барджи. А таких новостей действительно много – куда только пресса не отправляла Руни: от Манчестер Сити до Челси. Нет сомнений, что Копенгаген хорошо заработает на своем таланте. Без ответа пока остаются только два вопроса: когда это произойдет и куда переедет шведский Месси.

Да, Барджи давно сравнивают с аргентинской легендой. Но как этого не делать, если, кроме визуального сходства, Руни и Лео действуют на правом фланге и имеют классную левую ногу?

Месси всегда был моим кумиром. С детства ношу его футболку. Я стараюсь играть так, как он, но не очень люблю говорить о своих сильных сторонах. Лучше я покажу это на поле, – рассказывал Барджи шведским СМИ несколько лет назад.

Очередная демонстрация топовых навыков Руни состоялась в четвертом туре группового этапа ЛЧ. В поединке с Манчестер Юнайтед Якоб Нееструп выпустил Барджи на 63-й минуте, а на 87-й шведский бриллиант классно пробил любимой левой и принес победу Копенгагену – без шансов для Андре Онана.

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В октябре 2002-го Клайв Тайдсли, комментатор матча между Эвертоном и Арсеналом, вдохновленный премьерным голом юной звездочки "ирисок" озвучил фразу, впоследствии ставшей мемом: "Remember the name... Wayne Rooney!" Кажется, пора запоминать нового Руни – Руни Барджи.