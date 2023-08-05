Наставник манкунианцев Эрик Тен Хаг получил очередное усиление перед стартом сезона 2023/24. Расмус Хейлунд подписал контракт с Манчестер Юнайтед на пять сезонов – до 2028 года.

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Пресс-служба клуба не сообщила детали сделки с Аталантой, но сообщалось, что английский клуб заплатит за игрока 75 миллионов евро, а также еще 10 млн в виде бонусов. Для бергамасков это рекордная трансферная продажа – ранее бергамаски продали Кристиана Ромеро в Тоттенхэм за 50 млн евро.

Хёйлунд – третий новичок в Манчестер Юнайтед. К команде недавно присоединились голкипер Андре Онана и полузащитник Мейсон Маунт.

Расмус Хейлунд выступал за Аталанту с 2022 года. Всего он сыграл за бергамасков в 34 матчах, в которых забил 10 голов и оформил четыре ассиста. В прошлом сезоне нападающего часто сравнивали со звездой Манчестер Сити Эрлингом Холандом.

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