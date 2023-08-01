Софьян Амрабат, уже согласовавший условия личного контракта с Манчестер Юнайтед, может оказаться в Саудовской Аравии.

Марокканский полузащитник Фиорентины Софьян Амрабат попал на радары саудовского Аль-Ахли. Об этом пишет L`Equipe.

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По информации источника, азиаты готовы перебить предложение Манчестер Юнайтед, готового выложить за футболиста около 35 миллионов евро. Отметим, что "красные дьяволы" уже согласовали условия личного контракта с марокканцем.

Софьян выступает за "фиалок" с 2020 года. В сезоне 2022/23 он провел 49 матчей, на его счету 1 ассист.

Напомним, Аль-Ахли уже подписал в это межсезонье нескольких футболистов из Европы. Игроками саудитов стали: Фирмино, Марез, Эдуар Менди и Сен-Максимен.

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