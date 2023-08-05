Наставник манкуніанців Ерік Тен Хаг отримав чергове підсилення перед стартом сезону 2023/24. Расмус Хьойлунд підписав контракт з Манчестер Юнайтед на п'ять сезонів – до 2028 року.

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Прес-служба клубу не повідомила деталі угоди з Аталантою, але повідомлялось, що англійський клуб заплатить за гравця 75 мільйонів євро, а також ще 10 млн у вигляді бонусів. Для бергамасків це рекордний трансферний продаж – раніше бергамаски продали Крістіана Ромеро в Тоттенхем за 50 млн євро.

Хьойлунд – третій новачок в Манчестер Юнайтед. До команди нещодавно приєдналися голкіпер Андре Онана та півзахисник Мейсон Маунт.

Расмус Хьойлунд виступав за Аталанту з 2022 року. Загалом він зіграв за бергамасків в 34 матчах, в яких забив 10 голів та оформив чотири асисти. В минулому сезоні нападника часто порівнювали з зіркою Манчестер Сіті Ерлінгом Холандом.

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