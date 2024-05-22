Роман Яремчук имеет шанс открыть для себя новый чемпионат в Европе.

Трабзонспор активно продолжает переговоры с Брюгге по 28-летнему форварду сборной Украины, утверждает Fanatik.

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7-кратные чемпионы Турции хотели сохранить Пола Онуачу, однако Саутгемптон задрал слишком большую цену выкупа. "Бордово-синие" сформировали список альтернатив – Вегхорст, Петкович, Ихеаначо и Яремчук. Сейчас фаворитом выступает именно украинец, хотя между Трабзонспором и Брюгге еще существует определенная разница в сумме компенсации.

Напомним, нынешний сезон Яремчук доигрывает на правах аренды за Валенсию. 4 голов в 29 матчах не хватило, чтобы убедить "летучих мышей" выкупить Романа.

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