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Манчестер Юнайтед никогда не проигрывал в АПЛ дома, ведя в счете после 1-го тайма – впечатляющая серия

00:06 10 Читати українською
Манчестер Юнайтед никогда не проигрывал в АПЛ дома, ведя в счете после 1-го тайма – впечатляющая серия
Манчестер Юнайтед / Фото из открытых источников

Манчестер Юнайтед уже с первого тура начал переписывать клубную историю.

18’ Маркус Рашфорд
64’ Антони Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Дениэл Джеймс
 
18’ Маркус Рашфорд
64’ Антони Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Дениэл Джеймс

В матче против Челси игроки Манчестер Юнайтед уходили на перерыв с победным счетом 1:0, а во втором тайме "накидали" в ворота лондонцев еще три гола.

Челси попал в зону вылета АПЛ впервые за 19 лет

Таким образом манкунианцы не проигрывают уже в 279-ти домашних матчах подряд, в которых команда побеждала после первого тайма, сообщает Opta.

В этой безумной серии 263 победы и только 16 раз поединок завершался вничью.

Следующий матч МЮ проведет против Вулверхептона 19 августа, начало в 22:00.

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