Манчестер Юнайтед никогда не проигрывал в АПЛ дома, ведя в счете после 1-го тайма – впечатляющая серия

Манчестер Юнайтед уже с первого тура начал переписывать клубную историю.

В матче против Челси игроки Манчестер Юнайтед уходили на перерыв с победным счетом 1:0, а во втором тайме "накидали" в ворота лондонцев еще три гола.

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Таким образом манкунианцы не проигрывают уже в 279-ти домашних матчах подряд, в которых команда побеждала после первого тайма, сообщает Opta.

В этой безумной серии 263 победы и только 16 раз поединок завершался вничью.

Следующий матч МЮ проведет против Вулверхептона 19 августа, начало в 22:00.

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