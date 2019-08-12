Манчестер Юнайтед ніколи не програвав в АПЛ вдома, ведучи в рахунку після 1-го тайму – вражаюча серія

Манчестер Юнайтед вже з першого туру почав переписувати клубну історію.

У матчі проти Челсі гравці Манчестер Юнайтед йшли на перерву з переможним рахунком 1:0, а в другому таймі "вколотили" у ворота лондонців ще три голи.

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Таким чином манкуніанці не програють вже у 279-ти домашніх матчах поспіль, в яких команда перемагала після першого тайму, повідомляє Opta.

У цій шаленій серії 263 перемоги і лише 16 разів поєдинок завершувався унічию.

Наступний матч МЮ проведе проти Вулверхептона 19 серпня, початок о 22:00.

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