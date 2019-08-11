Челси попал в зону вылета АПЛ впервые за 19 лет

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард уже отметился первым достижением во главе клуба, но пока с отметкой минус.

Челси приехал в гости к Манчестер Юнайтед в рамках первого тура АПЛ, но прием был не слишком гостеприимным. Манкунианцы разбили соперника 4-мя голами без ответа.

Манчестер Юнайтед – Челси – 4:0 – видео голов и обзор матча

Такая разница пропущенных голов опустила лондонский клуб на 19-ю строчку турнирной таблицы, где Челси не было 19 лет, сообщает Opta.

Последний раз подобная ситуация случалась с "синими" в 2000 году, когда после 8-ми туров Челси набрал всего 10 очков.

Уже 14 августа Лэмпард сможет реабилитироваться в матче за Суперкубок УЕФА против Ливерпуля. Начало в 22:00.

Манчестер Юнайтед уничтожил Челси в первом официальном матче Лэмпарда