Манчестер Юнайтед имеет большие сомнения относительно будущего 34-летнего нападающего на Олд Траффорд, утверждает Manchester Evening News.

Кавани покинет Манчестер Юнайтед – отец форварда подтвердил переговоры с другим клубом

В клубе обеспокоены физической формой Кавани и тем, что он пропустил последние матчи из-за травмы. На фоне этого МЮ не уверен насчет активации опции продления контракта еще на год. Интересно, что недавно отец форварда заявил, что Эдинсон чувствует себя плохо в Англии и собирается покинуть этот чемпионат.

К слову, контракт уругвайца с МЮ заканчивается уже летом. Кавани присоединился к команде Сульшера осенью. Он провел 25 поединков во всех турнирах, отличился лишь 7 голами и 2 ассистами.

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