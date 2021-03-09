"Мой сын не чувствует себя комфортно в Англии и хочет снова быть рядом с семьей. Эдинсон собирается играть в Южной Америке.

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Я хочу, чтобы Эдинсон играл в команде, которая борется за что-то важное. Эдинсон много разговаривал с Рикельме, и он хотел бы играть за Бока Хуниорс. Его всегда соблазняла идея поиграть за Боку.

Летом он вернется в Южную Америку. Мой сын не хочет продолжать в Англии", – цитирует Луиса TyC Sports.

Напомним, МЮ осенью подписал 34-летнего уругвайца на правах свободного агента. В нынешнем сезоне АПЛ Кавани провел 18 матчей, в которых отметился 6-ю голами и двумя ассистми.

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