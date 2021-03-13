Манчестер Юнайтед має великі сумніви щодо майбутнього 34-річного нападника на Олд Траффорд, стверджує Manchester Evening News.

Кавані покине Манчестер Юнайтед – батько форварда підтвердив перемовини з іншим клубом

У клубі стурбовані фізичною формою Кавані та тим, що він пропустив останні матчі через травму. На фоні цього МЮ не впевнений щодо активації опції продовження контракту ще на рік. Цікаво, що нещодавно батько форварда заявив, що Едінсон почувається недобре в Англії та збирається покинути цей чемпіонат.

До слова, контракт уругвайця з МЮ завершується вже влітку. Кавані приєднався до команди Сульшера восени і встиг провести 25 поєдинків у всіх турнірах, в яких відзначився лише 7 голами та 2 асистами.

Гільйотина в домівці Гаттузо, класика Північного Лондона, непопсове іспанське дербі за єврокубки: топ-5 матчів вікенду