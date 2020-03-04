Манчестер Юнайтед не понадобится 30 сезонов для победы в АПЛ, – Коул

Легенда Манчестер Юнайтед Энди Коул верит, что манкунианцы смогут себе вернуть былую мощь.

"Футбол циклический. Любому тренеру после ухода сэра Алекса Фергюсона было бы невероятно трудно.

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Я бы не хотел возглавить такой клуб после Фергюсона. Впоследствии в команде было очень много проб и ошибок, изменения тренеров и так далее. Но, с другой стороны, Ливерпулю понадобилось 30 лет для победы в АПЛ.

Не думаю, что Манчестер Юнайтед потребуется 30 лет, чтобы снова выиграть Премьер-лигу, но мы все еще на несколько лет отстаем от Ливерпуля и Манчестер Сити.

Как только сократим разрыв, все изменится. Но тогда и некоторые другие команды включатся в борьбу за АПЛ", – цитирует Коула Counter Attack.

После 28-ми туров АПЛ Манчестер Юнайтед находится на 5-й строчке, отставая от Ливерпуля на 37 очков.

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