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Манчестер Юнайтед не знадобиться 30 сезонів для перемоги в АПЛ, – Коул

22:51 123 Читать на русском
Манчестер Юнайтед не знадобиться 30 сезонів для перемоги в АПЛ, – Коул
Енді Коул та Алекс Фергюсон / Фото Goal

Легенда Манчестер Юнайтед Енді Коул вірить, що манкуніанці зможуть собі повернути колишню міць.

"Футбол циклічний. Будь-якому тренеру після відходу сера Алекса Фергюсона було б неймовірно важко.

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Я б не хотів очолити такий клуб після Фергюсона. Згодом в команді було дуже багато проб і помилок, зміни тренерів і так далі. Але, з іншого боку, Ліверпулю знадобилося 30 років для перемоги в АПЛ.

Не думаю, що Манчестер Юнайтед буде потрібно 30 років, щоб знову виграти Прем'єр-лігу, але ми все ще на кілька років відстаємо від Ліверпуля і Манчестер Сіті.

Як тільки скоротимо розрив, все зміниться. Але тоді і деякі інші команди включаться в боротьбу за АПЛ", – цитує Коула Counter Attack.

Після 28-ми турів АПЛ Манчестер Юнайтед перебуває на 5-й сходинці, відстаючи від Ліверпуля на 37 очок.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Енді Коул
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