Сульшер назвал главную проблему Фреда, которая не позволяла ему раскрыться в Манчестер Юнайтед

Главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер доволен прогрессом Фреда и рассказал, кто помог бразильцу.

"Фред действительно принял вызов в этом сезоне. У него был непростой первый год здесь, но с тех пор, как я и мои помощники пришли в команду, мы дали понять Фреду, что верим в него.

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У него были определенные проблемы с языком в прошлом сезоне. Честно говоря, я не ожидал, что это станет такой проблемой. Видимо, когда менеджером был Жозе Моуриньо, они общались на португальском и у них не возникало проблем.

Но один из наших тренеров, Мартин Перт, приехавший из МЛС, свободно говорит на португальском. Поэтому Фреду стало легче общаться с нами всеми сейчас. Его английский стал лучше, он привыкает к местному футболу, где не дают три или четыре лишние прикосновения. В АПЛ вы должны играть гораздо чаще в один или максимум два касания. Мы убираем прошлые привычки у Фреда, потому что это замедляло темп его игры", – цитирует Сульшера Daily Star.

Напомним, в 2018-м бразилец перешел из Шахтера в МЮ за около 60 млн евро. У текущем сезоне АПЛ Фред провел 23 поединка.

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