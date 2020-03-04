Ливерпуль переживает серьезный кризис – команда рискует вылететь из ЛЧ, а легенда ставит вопрос об отставке Клоппа

Ливерпуль очень невовремя попал в полосу неудач. Конец беспроигрышной серии, вылет из Кубка Англии и Лиги чемпионов – все это может случиться в течение буквально 12-ти дней.

До 18 февраля Ливерпуль проводил на самом деле фантастический сезон – уверенное лидерство в АПЛ с гигантским отрывом от преследователей и только одним невыигранным матчем чемпионата, выход в плей-офф Лиги чемпионов, победа в Клубном чемпионате мира и продолжение борьбы за Кубок Англии. Поражение от Атлетико в первом матче 1/8 финала ЛЧ, такое впечатление, больно ударило по мерсисайдцах, которые с тех пор находятся в серьезном пике. Вылет из Кубка Англии от Челси только подтвердил тот факт, что в лагере действующего победителя Лиги чемпионов не все в порядке. В команде уже успели подзабыть горечь поражений, однако последние неудачи опустили "красных" и их поклонников с небес на землю.

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Ливерпуль пропускал минимум 2 гола в трех матчах подряд впервые с 2016 года. Еще недавно безжалостная и по-футбольному жестокая команда Клоппа потерпела три поражения в 4-х последних поединках всех турниров – столько же было в предыдущих 66-ти матчах. Разница голов в указанных 4-х матчах несколько шокирует – 3:8, при этом все 3 гола Ливерпуль забил в ворота Вест Хэма. Мерсисайдцы повторили неудачную серию времен работы Брендана Роджерса – в 2014-м Ливерпуль тоже трижды подряд проигрывал на выезде. Нынешние поражения в чем-то даже хуже, ведь 3 последних выездных игры завершились с общим счетом 6:0 в пользу соперников "красных". Если неудачи на Ванда Метрополитано и Стэмфорд Бридж еще можно как-то объяснить и понять, то недавний разгром от скромного Уотфорда выходит за рамки здравого смысла.

Ливерпуль перестал забивать, что серьезно беспокоит незадолго до ответного матча ЛЧ против Атлетико, в котором мерсисайдцам необходимо отыгрываться. Команда потеряла легкость и свежесть, игроки выглядят уставшими – нет ничего удивительного, учитывая большое количество поединков, в котором "красные" играли практически одним и тем же составом. Значительно меньше стали забивать Салах и Мане, Фирмино вообще отличался голом еще в январе, и даже ван Дейк уже не является тем образцом надежности, как это было буквально несколько месяцев назад. Спад Ливерпуля был прогнозируемым, но наступил он очень невовремя – как раз в разгар едва ли не важнейшего отрезка сезона.

Несколько удивляет некоторыми своим решениями и сам Юрген Клопп. В кубковом матче с Челси с первых минут вышел резервный голкипер Адриан, который стал главным виновником первого пропущенного мяча. Удар Виллиана обязан был брать даже вратарь более-менее приличной школьной команды, не говоря уже о голкипере лидера АПЛ, пусть даже и запасном. Это уже третья результативная ошибка испанца в текущем сезоне – больше, чем у любого другого игрока Ливерпуля. Если Юрген так хотел дать Адриану игровую практику, то почему было этого не сделать позже, в поединке чемпионата, ведь интриги в борьбе за титул и так, фактически, нет?

Подопечные Лэмпарда в матче Кубка Англии подчеркнули спад Ливерпуля. Спад, который не слишком уместен, поскольку буквально в течение неполных двух недель мерсисайдцы рискуют остаться участниками только одного турнира – чемпионата Англии. Счастье команды Юргена Клоппа, что она смогла раньше обеспечить себе серьезный задел перед Ман Сити – даже потенциальные 19 очков за 10 туров до завершения Премьер-лиги отыграть на самом деле нереально. Упустить такое преимущество будет означать войти в историю футбола в статусе одного из самых больших неудачников (если не самого большого).

Парадокс, но поражение от Челси все же принесло Ливерпулю хотя бы одну хорошую новость. В случае выхода в четвертьфинал Кубка Англии поединок мерсисайдцев против Кристал Пэлас в АПЛ, запланированный на 21 марта, был бы перенесен. Теперь этот матч будет сыгран в соответствии с действующим календарем, а это значит, что подопечные Клоппа могут оформить чемпионство на поле Манчестер Сити в очном матче 5 апреля (при условии, что "горожане" к тому моменту не будут терять очков). Для этого "красным" нужно обыграть Борнмут, Кристал Пэлас, Эвертон и взять хотя бы очко в матче с Сити.

Интересная тенденция – последние неудачи Ливерпуля совпали с отсутствием Джордана Хендерсона. Капитан "красных" получил травму бедра в поединке Лиги чемпионов против Атлетико и с тех пор не выходит на поле. Бывшая звезда сборной Англии Гари Линекер уже намекнул на большую важность 29-летнего центрхава для команды. "Есть все шансы, что травма Хендерсона приведет его к званию лучшего футболиста года. Иногда ты не осознаешь важность игрока, пока он не выбывает из игры", – написал экс-нападающий в Twitter. Что же, действительно – часто мы не ценим того, что имеем, пока не потеряем это. Не надо далеко идти – тот же Фабинью во вчерашнем матче с Челси по-детски обрезался после собственной штрафной, на пару с Адрианом став виновником пропущенного гола. Совершил ли бы Хендерсон такую ​​же ошибку? Далеко не факт.

Тот же Линекер, известный своим красноречием, спровоцировал еще одну дискуссию в соцсетях. "3 поражения Ливерпуля в 4-х последних матчах. Клопп – аут?" – сообщение знаменитого бомбардира вызвало серьезный резонанс в Twitter.

3 defeats in 4 games for Liverpool. Klopp out? — Gary Lineker (@GaryLineker) March 3, 2020

Безусловно, пока ничего смертельного для команды Клоппа не произошло, а вылет из Кубка Англии нельзя назвать трагедией. Даже если Ливерпуль по итогам сезона завоюет только чемпионский титул АПЛ, то кампанию 2019/20 все равно может будет назвать успешной, поскольку звания сильнейшей команды Англии клуб и его фанаты ждут 30 лет. Но то, что буквально в течение неделю мерсисайдцы могут серьезно испортить себе настроение вылетом из двух престижных турниров – неоспоримый факт. У Юргена Клоппа есть еще неделя для исправления ситуации – ответный матч против Атлетико пройдет 11 марта на Энфилде.

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