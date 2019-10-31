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Манчестер Юнайтед не испугал команду четвертого дивизиона Англии – бурная реакция игроков на известие о матче с грандом

19:54 75 Читати українською
Манчестер Юнайтед не испугал команду четвертого дивизиона Англии – бурная реакция игроков на известие о матче с грандом
Игроки Манчестер Юнайтед / Reuters

Представители скромного Колчестера удивили своими эмоциями от возможности сыграть против Манчестер Юнайтед в 1/4 финала Кубка английской лиги.

Футболисты клуба из Второй лиги Англии (четвертый по силе дивизион) собрались вместе, чтобы посмотреть жеребьевку следующей стадии турнира.

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Судьба свела Колчестер с Манчестер Юнайтед, который к тому же будет играть дома. Однако, грозное имя соперника не испугало представителей низшелиговой команды. Они просто разорвали комнату синхронным криком радости и восторга от предстоящей поездки на Олд Траффорд, которая должна состояться 17 декабря.

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Напомним, на предыдущей стадии Кубка английской лиги Колчестер прошел Кроули Таун, а Манчестер Юнайтед разобрался с Челси.

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