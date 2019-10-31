Кубок английской лиги: Манчестер Сити сыграет с клубом третьего дивизиона и другие результаты жеребьевки 1/4 финала

Стали известны четвертьфинальные пары Кубка английской лиги сезона 2019/20.

Клубы из Манчестера получили легких соперников на этой стадии – Сити встретится с участником третьего дивизиона Англии, а Юнайтед – из четвертого. Отметим, что матчи 1/4 финала запланированы на 17 декабря.

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Кубок английской лиги 2019/20: результаты жеребьевки 1/4 финала:

Оксфорд Юнайтед – Манчестер Сити;

Манчестер Юнайтед – Колчестер;

Астон Вилла – Ливерпуль;

Эвертон – Лестер.