Кубок английской лиги: Манчестер Юнайтед на выезде обыграл Челси, Астон Вилла выбила Вулверхэмптон

Состоялись очередные матчи 1/16 финала Кубка английской лиги.

Кубок английской лиги, 1/16 финала

Астон Вилла – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Эль-Гази, 28 Эль-Мухаммади, 57 – Кутроне, 54.

Челси – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голы: Батшуаи, 61 – Рашфорд, 25 (пен.), 73.

В битве серенднякив АПЛ Астон Вилла на правах хозяина активнее начала игру. На 28-й минуте Эль-Гази ворвался в штрафную гостей с правого фланга, получил замечательный разрезной пас от Лансбери и ударом с близкого расстояния переиграл второго вратаря "волков" Радди. Подопечные Эшпириту Санту долго не могли создать ничего достойного у чужих ворот.

Астон Вилла к концу первого тайма и в начале второго владела инициативой. Бирмингемцы увлеклись атаками и пропустили контрвыпад гостей – счет сравнял Кутроне. Но уже через несколько минут подопечные Дина Смита удачно разыграли штрафной и Эль-Мухаммади забил победный гол.

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Манчестер Юнайтед неожиданно одолел Челси благодаря дублю Маркуса Рашфорда. Форвард открыл счет ударом с пенальти на 25-й минуте. Челси отыгрался только во втором тайме, когда Батшуаи завоевал мяч у двух защитников Юнайтед, протянул его метров 30 и замечательным дальним ударом поразил нижний угол ворот Де Хеа.

Победу "красным дьяволам" принес невероятный штрафной удар Рашфорда. Ударом с 30 метров Маркус задал мячу такой невероятной траектории, что не оставил шансов Вилли Кабальеро.

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