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Манчестер Юнайтед не злякав команду четвертого дивізіону Англії – бурхлива реакція гравців на звістку про матч з грандом

19:50 414 Читать на русском
Манчестер Юнайтед не злякав команду четвертого дивізіону Англії – бурхлива реакція гравців на звістку про матч з грандом
Гравці Манчестер Юнайтед / Reuters

Представники скромного Колчестера здивували своїми емоціями від можливості зіграти проти Манчестер Юнайтед у 1/4 фіналу Кубка англійської ліги.

Футболісти клубу з Другої ліги Англії (четвертий за силою дивізіон) зібралися разом, щоб подивитися жеребкування наступної стадії турніра.

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Доля звела Колчестер з Манчестер Юнайтед, який до того ж гратиме вдома. Однак, грізне ім'я суперника не злякало представників нищолігової команди. Вони просто розірвали кімнату синхронним криком радості і захоплення від майбутньої поїздки на Олд Траффорд, яка повинна відбутися 17 грудня.

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Нагадаємо, на попередній стадії Кубка англійської ліги Колчестер пройшов Кроулі Таун, а Манчестер Юнайтед розібрався з Челсі.

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