Манчестер Юнайтед нашел замену звездному бразильцу, которого зовут в Саудовскую Аравию
Манчестер Юнайтед планирует подписать полузащитника Аталанты Эдерсона.
Руководство манкунианцев хочет усилить линию полузащиты, поскольку будущее Казэмиро достаточно неопределенно. Бразилец имеет несколько предложений из Саудовской Аравии и может покинуть клуб.
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Как информирует Goal, Манчестер Юнайтед рассматривает возможность подписания Эдерсона из Аталанты. В настоящее время манкунианцы занимаются сбором информации и обсуждают трансфер внутри клуба. Манчестер Юнайтед не сделал официального предложения Аталанте.
Утверждается, что за 24-летнего футболиста итальянцы пригласят больше, чем заплатили Салернитане в 2022 году (15 млн евро).
Эдерсон – универсальный полузащитник. В основном, он выходит на позиции центрального полузащитника, но может играть также в опорной зоне. В текущем сезоне бразилец провел в Серии А 18 матчей и забил 4 гола.
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