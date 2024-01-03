Керівництво манкуніанців хоче посилити лінію півзахисту, оскільки майбутнє Каземіро досить невизначено. Бразилець має кілька пропозицій з Саудівської Аравії й може покинути клуб.

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Як інформує Goal, Манчестер Юнайтед розглядає можливість підписання Едерсона з Аталанти. Наразі манкуніанці займаються збором інформації та обговорюють трансфер всередині клуба. Манчестер Юнайтед не зробив офіційної пропозиції Аталанті.

Стверджується, що за 24-річного футболіста італійці запросять більше, ніж заплатили Салернітані у 2022 році (15 млн євро).

Едерсон – універсальний півзахисник. В основному він виходить на позиції центрального півзахисника, але може грати також в опорній зоні. У поточному сезоні бразилець провів у Серії А 18 матчів і забив 4 голи.

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