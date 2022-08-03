Манчестер Юнайтед нашел альтернативу де Йонгу, который до сих пор сопротивляется трансферу
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг хочет подписать нового полузащитника перед стартом нового сезона.
Главной целью манкунианцев остается Фрэнки де Йонг. Договоренность с Барселоной давно достигнута, но сам футболист отказывается покидать столицу Каталонии. Это заставляет Манчестер Юнайтед искать альтернативу.
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По информации Sky Sports, если 25-летнего нидерландца таки не удастся убедить, "Красные дьяволы" сосредоточятся на работе над переходом Рубена Невеша. Вулверхэмптон согласится отпустить одного из своих лидеров за достойную компенсацию.
Кстати, Рубен Невеш отыграл в АПЛ уже 5 сезонов. В общей сложности португалец провел более 200 матчей в составе "волков", забив 24 гола и отдав 12 ассистов.
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