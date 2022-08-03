Главной целью манкунианцев остается Фрэнки де Йонг. Договоренность с Барселоной давно достигнута, но сам футболист отказывается покидать столицу Каталонии. Это заставляет Манчестер Юнайтед искать альтернативу.

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По информации Sky Sports, если 25-летнего нидерландца таки не удастся убедить, "Красные дьяволы" сосредоточятся на работе над переходом Рубена Невеша. Вулверхэмптон согласится отпустить одного из своих лидеров за достойную компенсацию.

Кстати, Рубен Невеш отыграл в АПЛ уже 5 сезонов. В общей сложности португалец провел более 200 матчей в составе "волков", забив 24 гола и отдав 12 ассистов.

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