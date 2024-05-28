Немецкий специалист уже прибыл в столицу Каталонии, чтобы закрыть все формальности с руководством “кулес”. AS раскрыл будущие заработки Флика.

Хави сделал грубое предупреждение следующему тренеру Барселоны: "Ты будешь страдать"

Годовая зарплата нового тренера Барселоны составит 3 млн евро, что довольно немного для европейского топ-клуба. Впрочем, в контракте будут прописаны щедрые бонусы за титулы. Если каталонцы выиграют чемпионат Испании, то Флик дополнительно получит 750 тысяч евро, а за Лигу чемпионов один миллион.

Кроме того, немцу позволили привезти только двух помощников (это будут Тони Тапалович и Маркус Зорг). Штаб должен дополнить третий, который хорошо знаком с испанским футболом. Для сравнения – Хави имел аж 7 ассистентов, а потом попросил еще и восьмого.

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