Рубен Невеш та Френкі де Йонг / фото із соцмереж

Головною ціллю манкуніанців залишається Френкі де Йонг. Домовленість із Барселоною давно досягнуто, але сам футболіст відмовляється покидати столицю Каталонії. Це змушує Манчестер Юнайтед шукати альтернативи.

Барселона прагне розігнати цілу команду до кінця трансферного вікна – "чорний список" Хаві з 11 прізвищ

За інформацією Sky Sports, якщо 25-річного нідерландця таки не вдасться переконати, "Червоні дияволи" зосередяться на роботі над переходом Рубена Невеша. Вулверхемптон погодиться відпустити одного зі своїх лідерів за гідну компенсацію.

До слова, Рубен Невеш відіграв у АПЛ вже 5 сезонів. Загалом португалець відіграв понад 200 матчів у складі "вовків", забивши 24 голи та віддавши 12 асистів.

Чверть століття тому Феномен запустив лавину: 10 найдорожчих футболістів у історії, які по черзі били трансферний рекорд