Барселоне предстоит много работы, чтобы сократить состав до оптимальных размеров.

Этим летом каталонцы настроены отпустить еще 11 игроков, сообщает Diario Sport.

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"Черный список" Хави выглядит следующим образом – Нето, Умтити, Пуч, Брейтуэйт, Пьянич, де Йонг, Депай, Дест, Эззалзули, Кольядо и Бальде. Барселона будет рассматривать любые варианты – продажа, аренда или даже разрыв контракта для "совершенно безнадежных". Клуб хотел бы расчистить состав до 13 августа, когда откроет новый сезон матчем против Райо Вальекано. Впрочем, большой объем работы может растянуться до конца летнего трансферного окна.

Добавим, что Барселона очень активно работает и на вход, пригласив Левандовски, Кунде, Рафинью, Кристенсена и Кессье.

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