Звезда Манчестер Сити дважды рисковал выпасть из автобуса во время празднования чемпионства – жуткие кадры
Вингер Манчестер Сити и сборной Англии Джек Грилиш забыл об осторожности во время гулянки.
"Горожане" по итогам сезона заняли первое место в турнирной таблице АПЛ и завоевали четвертый подряд титул чемпиона Англии.
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Команда на клубном автобусе ездила по городу, празднуя вместе с фанатами завоевание трофея. Джек Грилиш несколько раз оказывался близким к тому, чтобы выпасть из машины, поскольку стоял слишком близко к краю. Вингера Манчестер Сити подстраховали партнеры по команде, которые дали ему упасть.
Напомним, в сезоне 2023/24 Джек Грилиш сыграл за "горожан" в 36 матча во всех турнирах. В его активе три гола и три результативные передачи.