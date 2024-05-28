Вингер Манчестер Сити и сборной Англии Джек Грилиш забыл об осторожности во время гулянки.

"Горожане" по итогам сезона заняли первое место в турнирной таблице АПЛ и завоевали четвертый подряд титул чемпиона Англии.

Гвардиола решил покинуть Манчестер Сити – тренер Довбика и Цыганкова среди кандидатов на замену испанцу

Команда на клубном автобусе ездила по городу, празднуя вместе с фанатами завоевание трофея. Джек Грилиш несколько раз оказывался близким к тому, чтобы выпасть из машины, поскольку стоял слишком близко к краю. Вингера Манчестер Сити подстраховали партнеры по команде, которые дали ему упасть.

Напомним, в сезоне 2023/24 Джек Грилиш сыграл за "горожан" в 36 матча во всех турнирах. В его активе три гола и три результативные передачи.

Jack Grealish just came VERY close to falling off the bus Doku saved his life pic.twitter.com/kvQVLE2Gb1 — BeanymanSports (@BeanymanSports) May 26, 2024