Защитники Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан длительное время не смогут помочь своей команде.

После того как "красные дьяволы" потеряли лучшего бомбардира (Маркуса Рашфорда) из-за повреждения, у главного тренера Эрика Тен Хага возникли новые кадровые проблемы. Во время матча в Лиге Европы против Севильи сразу два защитника Манчестер Юнайтед получили травму.

Игроки Севильи продемонстрировали удивительный фэйр-плей на Олд Траффорд – МЮ аплодирует

Лисандро Мартинес не сыграет до конца сезона из-за перелома пятой плюсневой кости правой ноги. Однако ожидается, что аргентинский защитник вовремя полностью восстановится, чтобы быть готовым к началу следующего сезона. Рафаэль Варан также был заменен из-за травмы в перерыве в той же игре и, как информирует официальный сайт клуба, выбыл на несколько недель.

Манчестер Юнайтед сыграет в 31-м туре АПЛ против Ноттингема. Встреча состоится 16 апреля. А через четыре дня, 20 апреля, "красные дьяволы" проведут ответный матч против Севильи в рамках 1/4 Лиги Европы. Напомним, что Маркус Рашфорд также получил повреждение и пока неизвестно, когда он вернется в основной состав.

Манчестер Юнайтед потерял победу над Севильей - два автогола на Олд Траффорд помогли нервионцам взять камбек с 0:2