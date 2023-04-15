Після того як "червоні дияволи" втратили найкращого бомбардира (Маркуса Рашфорда) через пошкодження, у головного тренера Еріка Тен Хага виникли нові кадрові проблеми. Під час матчу в Лізі Європи проти Севільї одразу два захисники Манчестер Юнайтед отримали травму.

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Лісандро Мартінес не зіграє до кінця сезону через перелом п'ятої плеснової кістки правої ноги. Однак очікується, що аргентинський захисник вчасно повністю відновиться, щоб бути готовим до початку наступного сезону. Рафаель Варан також був замінений через травму в перерві в тій же грі та, як інформує офіційний сайт клубу, вибув на кілька тижнів.

Манчестер Юнайтед зіграє у 31 турі АПЛ проти Ноттінгема. Зустріч відбудеться 16 квітня. А через чотири дні, 20 квітня, "червоні дияволи" проведуть матч-відповідь проти Севільї в рамках 1/4 Ліги Європи. Нагадаємо, що Маркус Рашфорд також отримав пошкодження і наразі невідомо, коли він повернеться до основного складу.

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