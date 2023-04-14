В рамках первого четвертьфинального поединка между Манчестер Юнайтед и Севильей была зафиксирована неожиданная ничья (2:2). Отчёт читайте на "Футбол 24".

В противостоянии между Манчестер Юнайтед и Севилью фаворит был очевиден. Прямо сейчас манкунианцы борются за медали в АПЛ, в то время как главной задачей нервионцев является выживание в Ла Лиге. Тем не менее, никто не забывал, что "рохибланкос" – короли Лиги Европы, а значит интрига жила.

Жила, но недолго. Манчестер Юнайтед полностью доминировал на Олд Траффорд в первом тайме. В основное время гостям не позволили провести хотя бы один момент, а хозяева забили два гола уже к 21-й минуте. Героем "красных дьяволов" стал Забитцер.

На 15-й минуте Марсель открыл счет, получив проникающий пас от Бруну Фернандеша и выстрелив под перекладину. На 21-й он же удвоил преимущество, вырвавшись один на один с передачей Марсьяля – 2:0! Перед этим мог отличиться Антони, который влетел на левый край штрафной и пробил в ближнюю девятку. Буну парировал.

Во всех случаях оборона Севильи допускала ужасные ошибки. На 32-й минуте они едва не вылились в автогол – Ньянзу не смог вынести мяч в простой ситуации и позволил Антони выполнить навес на дальнюю штангу, а Монтьель подрезал сферу в собственные ворота. Здесь андалусийцам повезло, а на 35-й минуте выручил Буну. Фернандеш с углового попытался забить сухим листом, но марокканец выбил мяч.

Казалось, что МЮ вот-вот закроет игру. Впрочем, с разгромом дела как-то не шли, а прямо перед перерывом гости могли еще и отквитать один гол! Теперь уже Де Ха пришлось вступать в игру – Ньянзу замкнул подачу с корнера, пробив головой метров с пяти. Давид парировал, а Варан не дал мячу опуститься за линию ворот.

Второй тайм долгое время оставался бедным на события. Севилья смогла выровнять ход встречи, начав высоко прессинговать и навязывая большое количество единоборств. Это не приносило никакой выгоды в атаке, а несколько раз подвергало "рохибланкос" контратакам – впрочем, МЮ как-то сдал в активности.

До 82-й минуты болельщики увидели всего два момента, причем в обоих случаях забивать должен был Антони. На 47-й минуте он стрелял с линии полукруга мимо дальнего угла. На 63-й же бразилец расшатал Акунью в штрафной и попал в стойку.... Вот и вся острота МЮ.

Казалось, что и этого хватит для победы, однако с королями Лиги Европы так играть нельзя. Первый звоночек прозвучал на 85-й минуте, когда Севилья отыграла один гол – причем хозяева сами помогли в этом. Навас прорвался по правому флангу и выполнил прострел, а Маласия подрезал его в собственные ворота. 2:1!

Для футболистов Манчестер Юнайтед будто ничего не изменилось. Команда не начала прессинговать, не пошла в атаку и не забрала контроль над мячом. Подопечные Эрика Тен Хага плыли по течению, в то время как Севилья пошла вперед. В следующие 5 минут Де Хеа дважды пришлось спасать свою команду, парируя дальний удар Сусо и замыкание Эн-Несири с пяти метров.

В конце концов, нервионцы добились своего. Севилья забила второй гол – снова не без помощи соперника. Теперь героями стали Эн-Несири и Магуайр. Юссеф замкнул подачу с правого фланга, а мяч благодаря рикошету от Харри полетел в дальний угол. 2:2!

Стоит отметить замены Хосе Мендилибара, ведь голы создали футболисты, которые вышли во втором тайме. Забавно, что Магуайр тоже вышел появился на поле только после перерыва.

Финальный свисток зафиксировал боевую ничью. Теперь судьба путевки в полуфинал решится на Рамон Санчес Писхуан.

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