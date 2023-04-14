Чемпионы мира не оставляют своих в беде, даже когда речь идет о соперничестве на футбольном поле.

Аргентинские легионеры Севильи Маркос Акунья и Гонсало Монтиэль отметились примерным поступком на Олд Траффорд в первом матче 1/4 финала ЛЕ. Оба решили не ждать стюардов с носилками и самостоятельно вынесли своего травмированного земляка Лисандро Мартинеса за пределы поля.

Манчестер Юнайтед потерял победу над Севильей – два автогола на Олд Траффорд помогли нервионцам оформить камбек с 0:2

Трогательные кадры заполонили соцсети. Не удержались и контент-менеджеры МЮ, опубликовав фото эпизода в своих соцсетях. Лисандро травмировался на 87-й минуте при счете 2:0, не сумев продолжить игру. "Дьяволы" доигрывали вдесятером и в конце концов позволили испанцам оформить сенсационный камбэк с двумя автоголами.

Отметим, что Акунья, Монтиэль и Лисандро выиграли со сборной Аргентины ЧМ-2022. Гонсало забил победный мяч в серии пенальти с французами.