Манкуніанці збираються зберегти одного із найцінніших своїх гравців. Згідно з інформацією Фабріціо Романо, Манчестер Юнайтед та Маркус Рашфорд незабаром зустрінуться, щоб обговорити умови продовження контракту.

Переможний гол Рашфорда у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 1:0

Зазначається, що нападнику подобається грати під керівництвом Еріка Тен Хага та він почувається в команді дуже щасливим. Його поточна угода діє до літа, але Манчестер Юнайтед вже активував опцію продовження це на один рік. Наголошується, що Рашфорд незадоволений тим, що ЗМІ повідомляли нібито він вимагав суттєве збільшення зарплатні.

Marcus Rashford was not happy with recent reports of "crazy" salary requests. He's understood to be really happy with how things are developing at Man Utd and feels success is around the corner #MUFC



New deal talks will continue soon - Rashford loves working under ten Hag. pic.twitter.com/c9Txeugyyt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 10, 2023

В поточному сезоні у складі Манчестер Юнайтед форвард взяв участь у 29 матчах АПЛ. В активі Рашфорд 15 голів та чотири результативні передачі.

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