Манчестер Юнайтед розпочне перемовини щодо нового контракту із зірковим нападником, – джерело
Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд хоче залишитися у стані "червоних дияволів".
Манкуніанці збираються зберегти одного із найцінніших своїх гравців. Згідно з інформацією Фабріціо Романо, Манчестер Юнайтед та Маркус Рашфорд незабаром зустрінуться, щоб обговорити умови продовження контракту.
Переможний гол Рашфорда у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 1:0
Зазначається, що нападнику подобається грати під керівництвом Еріка Тен Хага та він почувається в команді дуже щасливим. Його поточна угода діє до літа, але Манчестер Юнайтед вже активував опцію продовження це на один рік. Наголошується, що Рашфорд незадоволений тим, що ЗМІ повідомляли нібито він вимагав суттєве збільшення зарплатні.
В поточному сезоні у складі Манчестер Юнайтед форвард взяв участь у 29 матчах АПЛ. В активі Рашфорд 15 голів та чотири результативні передачі.
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