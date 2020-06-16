Манчестер Юнайтед начал переговоры с Виллианом, – France Football

Атакующий полузащитник Челси Виллиан может следующий сезон начать в новой команде.

На экс-игрока Шахтера, у которого этим летом заканчивается действие контракта с Челси, претендуют несколько топ-клубов, среди которых Реал и ПСЖ.

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По информации France Football, больше всего шансов подписать Виллиана имеет Манчестер Юнайтед. Манкунианцы готовы принять условия бразильца (контракт на 3 года) и уже начали переговоры с агентом футболиста.

Отмечается, что Виллан нужен "красным дьяволам", чтобы добавить опыта в молодую атакующую линию. На Олд Траффорд убеждены, что 32-летний вингер станет идеальным партнером для Рашфорда, Мартиаля и Гринвуда, которым необходимо продолжать прогрессировать.

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