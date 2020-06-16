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Манчестер Юнайтед розпочав переговори з Вілліаном, – France Football

16:50 712 Читать на русском
Манчестер Юнайтед розпочав переговори з Вілліаном, – France Football
Вілліан / Getty images

Атакувальний півзахисник Челсі Вілліан може наступний сезон розпочати у новій команді.

На екс-гравця Шахтаря, у якого цього літа закінчується дія контракту з Челсі, претендують кілька топ-клубів, серед яких Реал та ПСЖ.

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За інформацією France Football, найбільше шансів підписати Вілліана має Манчестер Юнайтед. Манкуніанці готові прийняти умови бразильця (контракт на 3 роки) і вже розпочали переговори з агентом футболіста.

Зазначається, що Віллан потрібен "червоним дияволам", щоб додати досвіду в молоду атакувальну лінію. На Олд Траффорд переконані, що 32-річний вінгер стане ідеальним партнером для Рашфорда, Мартіаля та Грінвуда, яким необхідно продовжувати прогресувати.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Вілліан Вілліан Челсі Челсі
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