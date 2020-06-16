Манчестер Юнайтед розпочав переговори з Вілліаном, – France Football

Атакувальний півзахисник Челсі Вілліан може наступний сезон розпочати у новій команді.

На екс-гравця Шахтаря, у якого цього літа закінчується дія контракту з Челсі, претендують кілька топ-клубів, серед яких Реал та ПСЖ.

Челсі планує масову чистку на літо – відомо, хто входить до групи ризику

За інформацією France Football, найбільше шансів підписати Вілліана має Манчестер Юнайтед. Манкуніанці готові прийняти умови бразильця (контракт на 3 роки) і вже розпочали переговори з агентом футболіста.

Зазначається, що Віллан потрібен "червоним дияволам", щоб додати досвіду в молоду атакувальну лінію. На Олд Траффорд переконані, що 32-річний вінгер стане ідеальним партнером для Рашфорда, Мартіаля та Грінвуда, яким необхідно продовжувати прогресувати.

"Я знав, що справа безнадійна": Ліверпуль міг підписати екс-зірку Шахтаря, Вілліан знехтував Джеррардом і був покараний