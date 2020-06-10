Челси планирует массовую чистку на лето – известно, кто входит в группу риска

Челси не будет ограничиваться только подписаниями на вход в течение трансферного окна.

Лондонський клуб готовий позбутися великої групи гравців, стверджує Guardian.

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Педро и Виллиан, скорее всего, уйдут свободными агентами. Также есть те, кто Лэмпарду не нужен и способен принести деньги в бюджет. В группу риска входят Эмерсон, Батшуаи, Баркли и Алонсо. Если будет выгодное предложение, то продать могут даже Жоржиньо.

Челси уже оформил трансфер Зиеша за 37 млн фунтов, близко соглашение по Вернеру за 53 млн. В планах "синих" остаются Хаверц и Чилвел – это большие расходы, часть которых можно компенсировать продажей собственных игроков.

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