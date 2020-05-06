"Я знав, що справа безнадійна": Ліверпуль міг підписати екс-зірку Шахтаря, Вілліан знехтував Джеррардом і був покараний

"Футбол 24" – про кулуарні переговори літнього трансферного вікна-2013, які не досягнули бажаного результату.

Кар’єра Стівена Джеррарда доволі тісно переплітається з Україною. Ну хоча б тому, що його дебют за збірну Англії припав на товариський поєдинок із командою Лобановського на Вемблі. Тоді, 31 травня далекого 2000 року, перед виходом на поле досвідчений Тоні Адамс рявкнув дебютантові в обличчя: "Ти готовий, трясця тобі?!" Такі емоції відкладаються на все життя.

Незабаром Джеррард у складі Ліверпуля перетнувся з київським Динамо у Лізі чемпіонів і ще неодноразово опонував збірній України. У нього теплі спогади про українсько-польське Євро-2012, де Англія дійшла до чвертьфіналу, обігравши, знову ж таки, "синьо-жовтих". Проте особливо детально Стівен зупиняється на епізоді, дотичному до донецького Шахтаря.

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Літо 2013-го видалося для Ліверпуля по-справжньому спекотним в усіх сенсах. Команда Брендана Роджерса закінчила чемпіонат лише на 7-му місці, пролетівши повз єврокубки, програвши чемпіонові – МЮ – 28 очок. Навіть інший запеклий суперник – Евертон – фінішував вище за "червоних".

Ліверпуль роздирали невизначеність і скандали. У квітні того року Луїс Суарес вкусив захисника Челсі Браніслава Івановіча – гучний резонанс і 10-матчева дискваліфікація. Ситуацією вирішив скористатися лондонський Арсенал, який запропонував за трансфер уругвайця 40 мільйонів + 1 фунт. Суарес загорівся ідеєю переїхати на береги Темзи, тож Джеррарду, капітану команди та доброму товаришу, коштувало надзвичайних зусиль, щоб примирити опального форварда із Роджерсом, зберігши його для Енфілда. Але Ліверпуль однаково потребував підсилення.

"Окрім переживань за наших найкращих гравців, у мене була ще одна неофіційна роль у клубі, – зізнається Джеррард на сторінках книги "Моя історія" (My story), написаної у співавторстві із Дональдом Макреєм, яка вийшла українською мовою у видавництві "Наш формат". – В останні десять років я, як капітан команди, переконував деяких чудових футболістів перейти до Ліверпуля. Щороку у мене був певний ритуал.

Клуб казав мені, кого має на прицілі, та просив мене зв’язатися з ним. Керівництво вважало, що пропозиція приєднатися до Ліверпуля буде спокусливішою, якщо йтиме від мене".

Спершу мерсисайдці націлилися Генріха Мхітаряна, який досягнув зіркових висот у Шахтарі і фінішував найкращим бомбардиром УПЛ із 25 м’ячами. Проте вірменин опинився у дортмундській Борусії – сьома команда Англії явно не витримувала порівняння із фіналістом Ліги чемпіонів. І тоді Ліверпуль перемкнувся на іншого екс-"гірника".

"Мама і сестра плакали, а я запитував: "Де тато?" Яким був батько Генріха Мхітаряна

Вілліан потрапив у халепу, змінивши Шахтар на махачкалинський Анжи у лютому 2013-го. Бразилець опинився у золотій клітці: за його трансфер виклали 35 мільйонів євро, а зарплату прописали в районі 2,5 мільйонів на рік. Та шалені гроші зовсім скоро пішли прахом. Не встиг Вілліан роззирнутися, як клуб оголосив про зміну вектора і ввів режим економії. Легіонеру довелося бігти із корабля, який стрімко тонув. На горизонті несподівано виник Джеррард.

"Я робив усе, що й завжди, коли підбирався до зіркового футболіста, якого ми хотіли підписати, – розкриває Стівен свої карти. – Замість телефонувати йому я надсилав повідомлення. Це була демонстрація поваги, адже так він міг відкрити повідомлення тоді, коли йому було зручно. Я відчував, що не варто одразу телефонувати.

Я привітався з Вілліаном, сподіваючись, що він не проти того, що я звертаюсь до нього напряму. Я наголосив, що поважаю його як гравця, потім сказав, що знаю про розмову Ліверпуля з його агентом, а тоді використав стандартну репліку: "Якщо тобі треба поговорити чи ти маєш якісь питання, я на зв’язку в будь-який час".

На Вілліана цей прийом, схоже, не справив належного враження. "Я б хотів пограти з тобою, Стівене, бла-бла-бла, але мені треба ще поговорити з іншими клубами, які виступають у Лізі чемпіонів", – цитує Джеррард його відповідь у своїй книзі.

"Я знав, що "шпори" і Челсі теж цікавляться Вілліаном, – пише капітан. – Я відповів йому і сказав, що розумію його ситуацію. Але потім додав: "Гадаю, Ліверпуль – чудовий варіант для тебе. Неперевершені вболівальники, багата історія. І ми збираємо сильну команду. Ти можеш досягнути тут вершин. Ми б хотіли, щоб ти був з нами".

"Наступне повідомлення від Вілліана було таке передбачуване, що я міг би написати його замість нього, – розчаровано констатує Джеррард. – Він знову сказав, що було б чудово грати зі мною в одній команді, але: "Я не впевнений, що Ліверпуль дасть мені Лігу чемпіонів".

25 серпня офіційний сайт Челсі оголосив про домовленість із Анжи щодо трансферу Вілліана. Через три дні бразилець став новачком "аристократів", обравши синю футболку із 22-м номером. Сума трансферу склала близько 30 мільйонів фунтів.

"Ці переговори нагадували одноманітні матчі з пінг-понгу, – підсумовує Стівен. – Іноді футболісти казали, що їхні дружини чи дівчата воліють мешкати радше в Лондоні, Мадриді чи Парижі, ніж у Ліверпулі. Там більше крамниць і класних ресторанів. У таких випадках я знав, що справа безнадійна. Мабуть, Вілліана теж більше приваблював Лондон".

Час усе розставив по своїх місцях. Ліверпуль не лише виступав у Лізі чемпіонів, але й двічі дійшов до фіналу, здобувши-таки надпрестижний кубок у 2019-му. А що Вілліан? Бразилець став із Челсі дворазовим чемпіоном Прем’єр-ліги, проте вершини омріяної ним Ліги чемпіонів залишилися непідкореними. Минулоріч він здійняв над головою хіба що кубок Ліги Європи. Слабка втіха для таких великих амбіцій, погодьтеся.

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