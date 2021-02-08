Защитник РБ Лейпциг Ибрагима Конате имеет шанс попробовать свои силы на Туманном Альбионе.

Манчестер Юнайтед намерен усилить защитное звено, подписав Ибрагима Конате, сообщает The Independent.

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На трансфере 21-летнего француза лично настаивает наставник манкуниацев Сульшер. Норвежец видит Ибрагима в центре обороны вместе с Магуайром. РБ Лепциг не против отпустить своего таланта и оценивает игрока в около 50 млн евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Конате провел 6 матчей, в которых сумел отличиться голом.

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